Haití recibe 230 policías kenianos para reforzar la lucha contra las bandas armadas

Este quinto contingente fue recibido por miembros del Gobierno haitiano, por el director general de la Policía Nacional de Haití (PNH) y por miembros del cuerpo diplomático.

"Llegan en un momento crucial, tras la ampliación del mandato de la GSF publicada el 3 de octubre de 2025. Su misión es clara: reforzar, consolidar y dinamizar los progresos ya realizados por la GSF", declaró el comandante en jefe de la Fuerza, Godfrey Otunge, en su discurso.

Para él, la llegada de este nuevo contingente keniano envía un mensaje fuerte e inequívoco: Kenia está al lado de Haití, todo el tiempo que sea necesario, hasta que prevalezca la paz.

El 26 de junio de 2025, el primer contingente keniano, compuesto por 200 policías, aterrizó en este aeropuerto y recibió una cálida y memorable bienvenida, recuerda Otunge. El Gobierno haitiano, el director general de la PNH, los embajadores y un público haitiano entusiasta les recibieron con los brazos abiertos, mientras los periodistas captaban ese momento histórico, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde ese primer aterrizaje de Kenya Airways en julio de este año, le han seguido otros tres contingentes. Hoy en día, Kenia se ha convertido en el país que ha desplegado más de 700 policías especializados, lo que ha garantizado una transición fluida de la antigua Misión de Apoyo a la Seguridad (MSS) a la nueva GSF, continuó el responsable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estos agentes han trabajado sin descanso, codo con codo con la PNH, llevando a cabo operaciones específicas y basadas en la inteligencia, especialmente en los departamentos de Oeste y Artibonite", afirmó Otunge.

Con la llegada de este nuevo contingente, unos 100 agentes kenianos que formaban parte del primer despliegue en julio de 2025 se marchan.

"Cuando pasamos del MSS al GSF, algunos escépticos, incluidas las propias bandas, esperaban caos y un vacío de seguridad. Por el contrario, el GSF ha demostrado ser más centrado, mejor coordinado y mejor equipado, basándose en las duras lecciones aprendidas durante la misión MSS", agregó el militar.

El comandante también elogió el "compromiso constante" de otras naciones presentes sobre el terreno: Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala, que han demostrado su voluntad de reforzar aún más la GSF con nuevas capacidades.

Otunge expresó su "profunda" gratitud al Gobierno haitiano y a la PNH. Destaca que su apoyo, coordinación y voluntad política han sido indispensables.

"Nuestros esfuerzos conjuntos, liderados desde la Oficina del Primer Ministro, la PNH y el mando de la GSF, han permitido operaciones bien sincronizadas que han asestado golpes significativos a las bandas que atormentan a esta nación. Esta unidad de acción ha sido esencial para movilizar todos los recursos disponibles hacia un único objetivo: restablecer la seguridad y la dignidad del pueblo haitiano", insistió.

Sin embargo, estos avances no se han logrado sin sacrificios, remachó el militar keniano.

"Hemos perdido a oficiales de la PNH y de la GSF en el cumplimiento de su deber. Que sus almas descansen en paz. Su valentía nos recuerda que el precio de la paz es a menudo elevado, pero es un precio que estamos dispuestos a pagar para que Haití recupere su legítimo lugar como nación fuerte, segura y próspera", expuso.