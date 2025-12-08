HRW alerta de detenciones arbitrarias en vísperas de las protestas convocadas en Tanzania

“El Gobierno tanzano se está aprovechando del alarmante clima de miedo que prevalecía antes de las elecciones para disuadir nuevas protestas. Las autoridades deben poner fin a la represión y respetar el derecho de los tanzanos a expresar pacíficamente sus opiniones”, declaró el investigador principal para África de HRW, Oryem Nyeko, en un comunicado.

Según HRW, las protestas están previstas para conmemorar el Día de la Independencia y criticar el uso de fuerza letal por parte de la Policía tras las elecciones generales del 29 de octubre.

“En varios casos, la Policía confirmó las detenciones días después de que comenzaran a circular en redes sociales publicaciones que indicaban que personas no identificadas vestidas de civil habían secuestrado a los sospechosos”, remarcó la ONG pro derechos humanos.

El Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) informó de que su presidenta en el distrito de Keyla (suroeste), Victoria Swebe, fue detenida el 21 de noviembre junto con otras tres personas bajo sospecha de “incitación”, mientras que el 29 de noviembre la militante Shabani Mabala fue secuestrada por individuos que se identificaron como policías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Las autoridades han intensificado las detenciones de simpatizantes de Chadema antes de las protestas sin fundamento legal aparente”, indicó HRW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) reclamó en otro comunicado que las autoridades tanzanas deben respetar y proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión durante las protestas nacionales previstas para este martes, pese a que fueron prohibidas por la Policía.

“La Policía debe abstenerse de violar los derechos de los manifestantes, incluido el uso innecesario y excesivo de la fuerza contra ellos”, dijo el director regional de AI para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.

“Las autoridades también deben abstenerse de realizar cortes generales de internet, como los observados durante el período electoral, ya que esto viola el derecho de acceso a la información y obstaculiza la crucial vigilancia y presentación de informes sobre violaciones de derechos humanos”, agregó Chagutah.

Las protestas estallaron durante las elecciones y después de que la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, fuera declarada vencedora con el 97,66 % de los votos, en unos comicios donde se excluyó a sus dos principales rivales.

La Policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

La ONU afirmó que cientos pudieron morir durante las manifestaciones, mientras que Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos a manos de la Policía, de acuerdo con HRW.