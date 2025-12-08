India defiende la compra de petróleo ruso como un "imperativo" pese a presión de EE.UU.

"En cuanto al abastecimiento de energía, hemos mantenido una política consistente y he dejado claro en varias ocasiones que nuestra política se basa en las dinámicas del mercado global, así como en el imperativo para nosotros de proporcionar energía a tasas asequibles a nuestros 1.400 millones de habitantes", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en rueda de prensa.

La declaración se produce apenas unos días después de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ofreció a Nueva Delhi envíos ininterrumpidos de combustible.

El Gobierno indio sale así al paso de las advertencias de Washington, que reclama limitar los ingresos del Kremlin.

El portavoz indio trasladó la responsabilidad final de las compras al sector privado, desvinculando al Ejecutivo de las decisiones corporativas que mantienen el flujo de importaciones desde Moscú.

"En lo que respecta a la compra de petróleo y energía por parte de nuestras empresas privadas, es algo que deben decidir ellas basándose en consideraciones comerciales", añadió el funcionario, quien reiteró que estas operaciones dependen exclusivamente de la oferta y la demanda internacional.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, la India se ha convertido en el mayor importador de petróleo ruso por vía marítima, cubriendo actualmente más de un tercio de su demanda total con hidrocarburo a precio reducido.

En agosto, Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios bajo el argumento de que Nueva Delhi alimenta la llamada "laguna de la refinería", una puerta trasera que permite que el crudo ruso sea procesado en la India y vendido posteriormente a Europa, esquivando las sanciones occidentales.