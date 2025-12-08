Jefe neerlandés de pajes de San Nicolás denuncia amenazas de muerte de padres enfadados

Las amenazas, que obligaron a intervenir a la policía, surgieron tras la emisión de un episodio de Sinterklaasjournaal la semana pasada en el que Van der Laan, el Hoofdpiet (el jefe de los pajes), sugería que los padres podían hacerse cargo de los regalos si el propio San Nicolás o sus ayudantes no conseguían comprarlos a tiempo para el 5 de diciembre, el día central de la celebración.

El comentario generó críticas en redes sociales y algunos espectadores temían que el programa televisivo “revelaba el misterio” para los niños, en una tradición comparable a las figuras navideñas de Papá Noel o los Reyes Magos.

La cadena NTR, que recibió numerosas quejas, defendió que el formato está dirigido exclusivamente a menores que aún creen en el “misterio” de esta celebración, y que el episodio subrayaba que solo San Nicolás y sus pajes podían resolver la situación.

Van der Laan, de 44 años, afirmó en un programa satírico que ya se ha presentado formalmente la denuncia y que “la amenaza concreta parece haber pasado”.

La presentadora del programa, Merel Westrik, explicó que la situación había escalado hasta requerir actuación policial. “Lo que los adultos no pueden hacer es lanzar amenazas de muerte contra Hoofdpiet. Este año ha ocurrido, de una forma agresiva y muy desagradable”, señaló visiblemente afectada.

El ministro interino de Educación, Cultura y Ciencia, Gouke Moes, habló por teléfono con Van der Laan para expresarle su apoyo. Su portavoz explicó que se trató de una “conversación privada” y no ofreció más detalles.

El incidente ha reavivado el debate sobre la creciente crispación en torno a la festividad de San Nicolás (Sinterklaas), una tradición infantil muy arraigada en Países Bajos que cada año genera controversias sobre su representación en los medios y su adaptación a las sensibilidades sociales.

El personaje del paje, históricamente conocido como Zwarte Piet (Pedro el Negro), ha sido criticado durante años por su racismo, al pintarse la cara de negro, usar una peluca de rizos y llevar los labios rojos y gruesos. En versiones más recientes, su caracterización se ha suavizado para representar simplemente manchas del hollín de la chimenea en lugar de rasgos raciales estereotipados.