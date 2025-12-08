Jimmy Kimmel extiende su contrato con la cadena ABC de Disney hasta 2027

La extensión del contrato de Kimmel citada por el medio especializado Hollywood Reporter se da luego que ABC, filial de Disney, suspendiera de manera abrupta el programa 'Jimmy Kimmel Live!' el 17 de septiembre, luego de que el presentador criticara la respuesta de la Administración del presidente Donald Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

La suspensión del programa desató una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país. ABC reincorporó al comediante el 23 de septiembre, una semana después, y su regreso logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su polémico monólogo, Kimmel satirizó al movimiento político MAGA de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

La polémica disparó la popularidad del comediante, que según una encuesta de YouGov y The Economist, lo ponía 4 puntos porcentuales por encima del presidente estadounidense en octubre pasado.

Trump había celebrado el anuncio de la cancelación, asegurando que Kimmel no tiene talento, y luego reaccionó con incredulidad al saber que el programa volvía a emitirse.