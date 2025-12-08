'K-Pop Demon Hunters' se cuela en los Globos de Oro que dejan fuera 'Stranger Things'

El fenómeno del k-pop agrandó su leyenda y competirá en las categorías a mejor película animada, logro cinematográfico y de taquilla y canción original, por 'Golden'.

Es la primera canción coreano-estadounidense en recibir el reconocimiento de los Globos de Oro, considerados la antesala de los Óscar, en la categoría de canción original.

Competirá así con 'Dream as One', la canción interpretada por la estrella estadounidense Miley Cyrus para la tercera entrega de 'Avatar; así como 'I Lied to You', de 'Sinners' ('Los pecadores'); 'No Place Like Home' y 'The Girl in the Bubble', del musical 'Wicked: For Good', así como 'Train Dreams', título de la película homónima.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar seguidores en Netflix -aunque también se ha estrenado en salas en Estados Unidos y en Asia-, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La película sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea con 236 millones de visualizaciones, según datos de Netflix.

La canción 'Golden' superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

Una de las curiosidades de unas nominaciones a los Globos de Oro en los que llamó la atención que la esperada temporada final de 'Stranger Things' no recibiera ninguna nominación en la categorías de serie. El proyecto de los hermanos Duffer presentó a escrutinio los cuatro primeros episodios para estos premios ya que aún no se he emitido la temporada entera, según informó The Hollywood Reporter.

Los Globos de Oro dejan otras sorpresas como la nominación doble de Jacob Elordi a mejor actor de reparto por 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro; así como a mejor intérprete masculino en una miniserie por 'The Narrow Road to the Deep North' ('El camino estrecho').

Por este mismo galardón luchará Matthew Rhys por 'The Beast in Me' ('La bestia en mí'), pareja de Keri Russel, tambeén nominada a mejor actriz por la aclamada serie 'The Diplomat' ('La diplomática').

Entre la prensa especializada sorprende que éxitos de taquilla como 'Wicked: For Good', el musical de Cynthia Erivo y Ariana Grande, o 'Jay Kelly', protagonizado por George Clooney, no figuren entre las apuestas a mejor película.

También se quedaron fuera de la 83 edición estos premios, cuyos premios se darán a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles, la actriz estadounidense Sydney Sweeney.