La Bolsa de Londres baja un 0,23 %, a la espera de la decisión de la Fed sobre tipos

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 21,92 puntos, hasta 9.645,09, mientras que el secundario, el FTSE-250, descendió un 0,65 %, hasta 21.921,28 puntos.

Encabezaron las pérdidas en el parqué de la City constructoras como Barratt Redrow, que cedió un 3,97 %, y su rival Persimmon, que descendió un 3,46 %, mientras que la compañía de productos del hogar Unilever acabó con un 6,64 % menos.

Entre los ganadores de la jornada estuvieron la firma de defensa Babcok International, que avanzó un 2,62 %, y las financieras Scottish Mortgage Invesment Trust, que subió un 2,34 %, y Polar Capital Technology Trust, cuyos títulos ascendieron un 2,26 %.