La Bolsa de Milán cierra plana pese al impulso del sector bancario

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share se mantuvo también sin variación en 46.108,11 enteros.
Durante la primera jornada de la semana se intercambiaron unos 389 millones de acciones por un valor de unos 2.477 millones de euros (unos 2.880 millones de dólares).
Milán cerró la sesión sin impulso, en línea con otras bolsas europeas, a la espera de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés, prevista para este miércoles, y que se espera sea un recorte.
Al mismo tiempo, preocupa la tensión entre Estados Unidos y Europa provocada por la distancia de posiciones en las negociaciones de paz en Ucrania.
Entre las compañías con mejor comportamiento destacaron los bancos, encabezados por Banca Monte Paschi Siena, que avanzó un 4,36 %, seguida de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (2,10 %), Banco BPM (2,00 %), Mediobanca (1,69 %) y Banca Popolare Sondrio (1,21 %).
Por el contrario, el grupo atuomovilístico Ferrari lideró las pérdidas con una caída del 3,50 %, seguida de la fabricante de audífonos Amplifon (2,59 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,44 %), la marca de bebidas Campari (2,36 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (1,67 %).