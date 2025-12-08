La Bolsa española sube un 0,14 % y se mantiene por encima de 16.700 puntos

En una jornada festiva en toda España, el IBEX cerró en 16.712,2 puntos tras sumar 23,7 enteros, y acumula ya una revalorización del 44,13 % desde comienzos de año.

Entre los grandes valores, el Banco Santander subió el 0,32 % y el grupo financiero BBVA el 0,45 %, mientras que la petrolera Repsol perdió un 0,12 %, Telefónica un 1,04 % y el gigante textil Inditex un 1,79 %.

El selectivo llegó a alcanzar un máximo intradía de 16.718,7 puntos, aunque la sesión fue átona con los inversores expectantes ante una posible bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, expectativas que mitigan la posibilidad de que el BCE se decante por una subida.