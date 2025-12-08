La empresa de EE.UU. que iba a agilizar el sistema de salud de Ecuador abandona el país

De acuerdo al escrito, su decisión se basa en la falta de garantías y de seguridad jurídica frente a las "constantes difamaciones de las que ha sido blanco de ataque el corporativo americano en medios de comunicación".

"Estos ataques, sin fundamento, son una afrenta directa a una compañía que ha actuado con transparencia e invertido significativos recursos propios y trabajo en beneficio del país, durante los últimos 18 meses que ha permanecido en Ecuador", señaló la firma estadounidense.

En marzo de este año, y con la intención de paliar los efectos de la crisis de salud del país andino, el Gobierno de Daniel Noboa informó de la creación de una nueva aplicación móvil para agendar citas médicas y optimizar procesos.

Esta fue diseñada por Healthbird gracias a su alianza con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tras el cierre de un contrato de 37,7 millones de dólares que, según indicó el Gobierno y la empresa, no llegó a firmarse.

"Es necesario reiterar que a la fecha Healthbird Ecuador no ha recibido un solo centavo de ninguno de los proyectos presentados al MSP y/o al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)", continuó la empresa.

"Por el contrario, la compañía no solo invirtió cientos de dólares en la creación e implementación de los pilotos (de la aplicación), sino que además ha generado fuentes de empleo dentro del territorio, por supuesto con la expectativa de consolidar su modelo en el país".

Por su parte, y tras el anuncio de la compañía, CNT recalcó que esta medida "se produce tras la coyuntura mediática generada alrededor del trabajo técnico preliminar que ambas instituciones realizaron" y que fue una decisión interna y unilateral de la empresa, con la que tenían un "acuerdo comercial".

"El referido acuerdo comercial entre la CNT y HealthBird no generó ningún tipo de impacto presupuestario para la CNT", explicaron.

También señalaron que la intención del acuerdo pretendía agilizar el sistema de salud ecuatoriano y reducir hasta 416 millones de dólares, pero que el retiro de la entidad no influirá en su compromiso y operaciones para modernizar el Estado ecuatoriano.