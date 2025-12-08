La Iglesia pide erradicar la corrupción en Paraguay por el bien común y una vida digna

Así se pronunció el obispo de Caacupé (centro), Ricardo Valenzuela, en una homilía pronunciada desde la Basílica de esa ciudad, en cuya explanada se congregaron miles de peregrinos en honor a la virgen.

El religioso aseguró que quienes gobiernan el país "tienen la obligación de fomentar el bien común" para "todos los miembros de la sociedad civil, en búsqueda de una vida digna".

"Promover una vida digna en nuestro país exige por sobre todo erradicar la corrupción porque quita confianza y dignidad a la persona", sostuvo Valenzuela tras destacar que "una persona corrupta destruye a la sociedad" y busca su propio interés.

En ese sentido, manifestó que "la corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo la nación".

Lograr que el Gobierno y sus funcionarios, pero también la ciudadanía en general, sean honestos "es hoy como lo fue en todos los tiempos y, sobre todo en los de crisis, una misión tan imperiosa como indispensable", defendió Valenzuela.

Para el obispo, erradicar la corrupción implica fortalecer una educación de calidad, crear "más empleos dignos" y asegurar servicios básicos como la salud.

Miles de fieles católicos, que comenzaron el pasado 28 de noviembre el novenario que precede a la festividad, han caminado desde diferentes puntos del país hacia Caacupé, la capital espiritual de Paraguay, para reunirse este lunes en la misa central en honor a la virgen.

Al concluir la misa, una multitud rindió homenaje a la patrona del país ondeando pañuelos blancos, como cada 8 de diciembre.

Las autoridades han estimado la llegada de unos dos millones de peregrinos durante toda la festividad, en un país que tiene 6,1 millones de habitantes.

El santuario de Caacupé fue ascendido al rango de basílica menor por un decreto del Vaticano en julio de 2015, coincidiendo con la visita a ese centro del catolicismo paraguayo del papa Francisco.

La peregrinación por la Virgen de Caacupé, una variante de la Inmaculada Concepción, es una de las celebraciones marianas más grandes de América Latina.