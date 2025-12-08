La junta militar de Guinea-Bisáu promulga una Carta de Transición y anula la Constitución

Según un comunicado del Alto Mando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, la Carta “restablece la legalidad constitucional y garantiza el retorno a la normalidad institucional y democrática” en Guinea-Bisáu.

El documento establece un período de transición de doce meses, mantiene los capítulos constitucionales sobre derechos, libertades y garantías y reafirma el compromiso del país con los acuerdos internacionales.

La estructura de transición estará conformada por cuatro órganos: el presidente de la República de Transición, designado por el Alto Mando Militar; el propio Alto Mando; el Consejo Nacional de Transición, con 65 miembros y funciones legislativas y de fiscalización; y el Gobierno de Transición, encabezado por un primer ministro.

El presidente y el primer ministro de Transición no podrán postularse a las elecciones que pondrán fin al proceso, cuando se instale un nuevo presidente electo y una nueva legislatura.

También establece que el presidente de transición tiene atribuciones para representar al Estado, promulgar leyes y decretos, nombrar ministros, jueces y embajadores, fijar fechas de elecciones y ejercer otras funciones necesarias para garantizar la gobernabilidad.

El Alto Mando Militar mantendrá todas las medidas necesarias para proteger los poderes públicos y los derechos de la ciudadanía.

La junta indicó que “el Supremo Tribunal de Justicia será el depositario de la Carta”, es decir, el custodio oficial que mantendrá el documento original y garantizará su autenticidad, sirviendo como referencia legal y administrativa, así como aparato de consulta, interpretación o verificación oficial.

Los militares justificaron la toma del poder a fines del mes pasado ante la supuesta “existencia de un plan de desestabilización mediante el narcotráfico, la manipulación electoral, la incitación al odio y el descubrimiento de un depósito clandestino de armas”.

El golpe tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

El 27 de noviembre, el general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado "presidente de transición" por un año.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y, desde allí, viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa, refugiado en la Embajada de Nigeria, se habían adjudicado la victoria en los comicios.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).