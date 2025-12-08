La Justicia británica da luz verde a la ampliación del aeropuerto londinense de Luton

La jueza Beverley Lang concluyó que la decisión del Gobierno laborista se ajustó a la legislación vigente y ratificó el plan que la ministra de Transporte, Heidi Alexander, autorizó en abril para la expansión del aeropuerto.

Al pronunciar el fallo, la magistrada indicó que la impugnación del colectivo vecinal "no revela error de derecho alguno".

En una vista en noviembre, los abogados de LADACAN habían sostenido que las emisiones de gases de efecto invernadero de los vuelos entrantes habían sido excluidas indebidamente de la evaluación ambiental, por lo que la decisión debería ser anulada.

El proyecto de ampliación impulsado por Aena prevé elevar la capacidad del aeropuerto, situado al norte de Londres, desde los cerca de 19 millones de pasajeros actuales hasta 32 millones para mediados de la década de 2040, lo que permitirá que la pista acomode hasta 77.000 vuelos más al año que en 2024.

La expansión incluye la construcción de una segunda terminal y mejoras en los accesos terrestres, según el plan actual.

Aena, socio mayoritario con un 51 % del consorcio gestor Operaciones del Aeropuerto de Londres-Luton S.A., se postula para ejecutar las obras y aspira a prolongar la concesión más allá de 2032.

El dictamen de hoy despeja uno de los principales obstáculos judiciales al proyecto, que había sufrido retrasos administrativos y oposición local.