La OIM pide la mitad del presupuesto del año pasado para asistir a los migrantes en 2026

El año pasado, la OIM había solicitado 8.200 millones de dólares, indicó este lunes la organización.

Como consecuencia, la organización ha reducido el número de personas a las que espera llegar, de 101 millones en 2025 a 41 millones en 2026, a pesar del aumento sostenido del número de migrantes, según reflejan los datos recogidos por la propia OIM.

En total, 304 millones de personas son migrantes internacionales y, a finales de 2024, 83,4 millones de personas eran desplazados internos, 9,8 millones por desastres climáticos, lo que representa un 27 % más que en 2023.

"En un contexto donde las necesidades crecen y los recursos disminuyen, la OIM llama a una priorización más intensa, una financiación flexible y unos sistemas más eficientes para atender las necesidades urgentes", explica la organización en el comunicado.

De los 4.700 millones de dólares que requiere, 1.500 millones de dólares estarían destinados a dar refugio y servicios esenciales a los desplazados y a los refugiados, lo que incluye a aquellos en zonas en conflicto o lugares afectados por fenómenos meteorológicos extremos.

Otros 1.500 millones de dólares irían a las autoridades locales para ayudarlas en la prevención de riesgos y en la reconstrucción.

Finalmente, 1.300 millones de dólares serían para apoyar rutas migratorias seguras y el regreso "voluntario, seguro y digno" de aquellos que quieran retornar a sus países de origen.

La OIM alerta de que este año 5.500 personas han muerto o han desaparecido en rutas migratorias irregulares.

Por otro lado, la organización destaca el valor de los migrantes en la economía, donde 168 millones son trabajadores cuyas habilidades "sostienen sectores esenciales y apoyan economías del mundo entero".

Las remesas (el dinero que los trabajadores extranjeros envían a sus países de origen) alcanzaron en 2024 los 883.000 millones de dólares, ejemplificó la organización.