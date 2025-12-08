La ONU urge a centrar los esfuerzos en desaparecidos y refugiados para reconstruir Siria

Rochdi destacó la importancia de que las familias de los desaparecidos durante la dictadura reciban finalmente "las respuestas, el apoyo y la dignidad que les ha sido negados durante tanto tiempo".

Al mismo tiempo, señaló que el apoyo a los refugiados sirios que quieran regresar a su hogar debe darse con ayuda "práctica y concreta" y su acogida de una forma que "respete su dignidad y sus derechos".

"Los sirios todavía cargan el peso de un pasado doloroso mientras comienzan a navegar las etapas iniciales de una transición política compleja", apuntó Rochdi mediante un comunicado.

A su vez, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria destacó que "el paradero desconocido de miles que fueron desaparecidos forzosamente sigue siendo una herida abierta".

Desde 2011, esta comisión ha estado documentando la violencia infligida por el régimen de Al Asad, por la organización terrorista Estado Islámico, por fuerzas militares de otros Estados y por otros grupos armados.

En este sentido, recordó que Suwayda, zonas de la costa y otras regiones están sufriendo sucesos violentos desde la caída del dictador, lo que genera "preocupaciones sobre la futura dirección del país".

A esto se suman situaciones como las repetidas operaciones militares israelíes en territorio sirio.

"La transición siria es frágil. Mientras muchos a través del país celebrarán este aniversario, otros temen por su seguridad y muchos volverán a dormir en tiendas de campaña este invierno", lamentó la comisión.

Por otro lado, sus miembros agradecieron que el Gobierno sirio de transición les haya autorizado el acceso al país, que les fue denegado por Al Asad durante casi catorce años.

Por su parte, Rochdi también reconoció la "destacable valentía" y la "determinación" de los sirios fuera y dentro del país en el último año, "a pesar de la adversidad y la incertidumbre".

"Hace un año, los sirios asombraron al mundo venciendo años de mandato autoritario, marcando la primera oportunidad real en generaciones de remodelar el país", destacó, tras pedir que se olviden los retos que siguen marcando a diario sus vidas.