La producción de vehículos en Brasil creció un 4,1 % hasta noviembre

De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), el país necesita producir en diciembre al menos 94.300 automóviles, comerciales ligeros, autobuses y camiones para igualar la producción de 2024 (2,55 millones de unidades).

La patronal considera tal meta factible, ya que en diciembre del año pasado fueron producidos 192.000 vehículos, pero reconoce que no alcanzará la meta de crecimiento del 7,8 % que esperaba para este año, cuando proyectaba producir 2,75 millones de unidades.

La entidad calcula que Brasil terminará el año con una producción de entre 2,65 y 2,68 millones de vehículos, lo que representaría un aumento de entre el 4 % y el 5 % en comparación con 2024.

Pese a que la producción creció con fuerza en el primer semestre del año, impulsada principalmente por las exportaciones, en los últimos meses perdió ritmo.

Solo en noviembre Brasil produjo 219.058 vehículos, con una caída del 8,2 % con respecto al mismo mes de 2024 y del 11,6 % en la comparación con octubre de este año.

Según los datos de la patronal, entre enero y noviembre de este año fueron vendidos en Brasil 2,41 millones de vehículos nuevos, con un ligero crecimiento del 4,1 % frente a los once primeros meses del año pasado.

Las ventas igualmente crecieron con fuerza en los primeros meses del año, pero se fueron reduciendo en la segunda mitad.

En noviembre fueron vendidos en Brasil 238.564 vehículos nuevos, un número en un 5,9 % inferior al del mismo mes de 2024 y en un 8,5 % menor al de octubre de este año.

Las exportaciones, que impulsaron el crecimiento de la producción gran parte del año, vienen cayendo desde octubre.

En los primeros once meses del año Brasil exportó 510.130 vehículos, con un salto del 37,9 % con respecto al mismo período del año pasado.

Pero en noviembre las exportaciones se limitaron a 35.729 unidades, con una caída del 13,8 % frente al mismo mes de 2024 y del 12,0 % en la comparación con octubre de este año.

La Anfavea atribuye la desaceleración en las ventas y de la producción en los últimos meses a los altos intereses, ya que la tasa básica de tipos está en el 15 % anual, su mayor nivel en casi dos décadas.

El Gobierno considera que el alto costo del dinero explica la desaceleración de la economía de Brasil, que debe situarse en 2025 en el 2,3 % anual tras haber sido del 3,4 % en 2024.