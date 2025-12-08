La UE alarga un año, hasta diciembre de 2026, sus sanciones por la situación en la RDC

El Consejo indicó en un comunicado que las medidas restrictivas de la UE relacionadas con violaciones de derechos humanos, obstrucción electoral y el mantenimiento del conflicto armado, la inestabilidad y la inseguridad en la RDC se aplican ahora a 31 personas y dos entidades.

Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, los individuos tienen prohibido entrar o transitar por los Estados miembros de la UE.

"La UE supervisa constantemente la evolución de la situación en la RDC y puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de personas, entidades y organismos afectados en función de la evolución sobre el terreno", apuntó el Consejo.