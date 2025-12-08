La UE e India aceleran su acuerdo comercial con un "maratón” de reuniones en Nueva Delhi

"Estoy en la India para un maratón de dos días de reuniones con el ministro de Comercio, Piyush Goyal, para avanzar en nuestras negociaciones comerciales y de inversión", afirmó este lunes Sefcovic en su cuenta de X.

"Los lazos entre la UE y la India están creciendo rápidamente, como corresponde entre socios. Pero solo hemos arañado la superficie. Un tratado de libre comercio comercialmente significativo liberaría un enorme potencial", añadió.

Por su parte, en la misma red social, Goyal aseguró que durante la reunión con el comisario europeo debatieron los avances en el TLC India-UE y exploraron "maneras de resolver los asuntos pendientes para impulsar aún más las negociaciones".

Este es el segundo encuentro que mantiene Sefcovic durante la visita que inició este lunes a la India, tras una primera reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, S. Jaishankar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque en noviembre ambas partes lograron progresos en áreas como el desarrollo sostenible y las reglas de origen, el pacto final sigue condicionado por el difícil intercambio de accesos. La UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejores condiciones para sus exportaciones textiles y agrícolas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viaje del comisario europeo coincide con la implementación de la nueva estrategia de seguridad económica de la UE. Sefcovic presentó la semana pasada un documento que prioriza la creación de alianzas con "socios afines" para blindar el mercado europeo ante las tensiones geopolíticas con China y el proteccionismo de Washington.

Por su parte, desde que se vio golpeada por aranceles punitivos de hasta el 50 % para buena parte de sus productos por parte de Estados Unidos, la India ha intentado diversificar sus alianzas comerciales.

Pese a la búsqueda de nuevos socios, el país asiático mantiene abierta la vía diplomática con Estados Unidos y aspira a sentar las bases de un nuevo marco comercial con la Casa Blanca antes de que finalice 2025, intentando revertir el impacto de las recientes sanciones.