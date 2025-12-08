La UE recuerda que comparte con EE.UU. la lucha contra crimen organizado en espacio aéreo

“Un punto al respecto es que compartimos el objetivo común de desmantelar las redes de delincuencia organizada en el espacio aéreo”, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

En concreto, respondió así a la pregunta de si la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, iba a abordar con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la situación en Venezuela.

La portavoz agregó que no les corresponde “hacer comentarios al respecto” y apuntó a las recientes declaraciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), que dijo la semana pasada que "cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio”, y que la decisión de sobrevolar una zona "es responsabilidad de las partes implicadas".

Trump insistió la pasada semana en que "muy pronto" comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas.

Trump también dijo recientemente a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".