Las drogas generaron en Francia un negocio de 6.800 millones, el triple que en 2010

El Observatorio Francés de las Drogas y de las Tendencias Adictivas (OFDT), que publicó este lunes un informe de evaluación, destacó que las ventas de drogas han aumentado, entre 2010 y 2023, un 189 %.

De esos 6.800 millones que generaron los estupefacientes, 3.100 millones correspondieron a la cocaína, que adelantó al cannabis (2.700 millones).

Durante los 13 años estudiados, los investigadores del informe estiman que el consumo de cocaína creció un 214 %, frente al 77 % para el cannabis.

No obstante, en volumen de droga consumida, el cannabis se mantuvo en primera posición con 397 toneladas al año, frente a las 47 de la cocaína.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además del fuerte avance de la cocaína, el estudio observa una explosión en las ventas de psicoestimulantes. Desde 2010, el mercado del éxtasis/MDMA ha progresado un 637 % y el de las anfetaminas un 470 %. Sin embargo, los ingresos que procuran estos tipos de estupefacientes son mucho menores que la cocaína.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Nicolas Prisse, presidente de la Misión Interministerial de la Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas, "la espectacular progresión del mercado de la cocaína pone a prueba a las fuerzas de seguridad, la Justicia, los profesionales de la salud y todos nuestros territorios".

Por ello, recomendó "reforzar la acción pública" para obtener efectos tanto en la oferta como en el de la demanda".