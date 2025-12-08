Las expectativas de inflación en Perú, a 12 meses, se redujeron al 2,16 %

Con ese porcentaje, las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta de inflación, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos y predecibles, resaltó el banco emisor.

En el penúltimo mes del año, todos los agentes económicos mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro el rango meta para 2025, 2026 y 2027.

La expectativa de inflación para 2025 continuó revisándose a la baja y pasó a un rango de 1,65 a 2,00 %, por parte de los analistas económicos y del sistema financiero.

Para 2026, los agentes esperan que la inflación se sitúe en un rango entre 2,20 y 2,25 %; mientras que, para 2027, en un rango entre 2,15 y 2,30 por ciento, precisó el BCRP.

Con relación al 2025, los analistas económicos redujeron su proyección de inflación de 1,90 a 1,65 % entre octubre y noviembre, y el sistema financiero la redujo de 1,90 a 1,85 % entre ambos meses.

A su vez, las entidades no financieras las mantuvieron en 2 %.

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada en Perú (diciembre 2024 a noviembre 2025) bajó a 1,23 % en noviembre último, el índice más bajo en los últimos tres años, a la par con la inflación mensual de 0,01 % en el penúltimo mes del año.

La inflación acumulada en lo que va del año se mantuvo en 1,08 %, por segundo mes consecutivo, debido al ínfimo movimiento de precios de noviembre, a nivel nacional.