Las exportaciones chinas de tierras raras crecen un 26 % entre octubre y noviembre

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas este lunes por la Administración General de Aduanas de China, el volumen de tierras raras vendido por el país asiático al resto del mundo aumentó un 26,49 % en noviembre si se compara con el dato del mes anterior, aunque en la medición interanual el repunte es levemente inferior (+24,42 %).

En octubre, el volumen de ventas al exterior de estos minerales había repuntado casi un 75 % intermensual.

Por su parte, el valor al que se vendieron sigue marcando una tendencia dispar: en noviembre, cayó un 12,5 % frente al mes anterior pero, aun así, sigue suponiendo un 34,62 % más que en el mismo mes de 2024.

La demanda global y la incertidumbre por las limitaciones se han traducido, según las cifras divulgadas hoy por Aduanas, en una subida del 11,7 % interanual en el volumen de ventas de tierras raras entre enero y noviembre, y del 0,9 % en su valor.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Y a principios de octubre, el Ministerio chino de Comercio elevó a 12 el número de minerales de ese grupo cuya exportación quedaba restringida al añadir otros cinco al listado: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Sin embargo, tras la reunión a finales de ese mismo mes entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, Pekín suspendió durante un año los controles anunciados el 9 de octubre a la venta al exterior de tierras raras y materiales estratégicos; con ello, el mandatario estadounidense dio por "resuelto" el conflicto por estos minerales.

Los controles fueron especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también chips o aeronáutica-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos.