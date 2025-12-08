Las ventas chinas a EE.UU. caen un 3,4 % entre octubre y noviembre pese a tregua comercial

Según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las ventas chinas a EE. UU. se contrajeron un 3,38 % intermensual tras haber repuntado un 1,38 % en octubre.

Por su parte, las importaciones bajaron un 1,09 % frente al mes anterior, aunque en este caso se trata de un descenso muy inferior al registro previo, que había sido del 11,96 %.

El total de intercambios comerciales denominados en la divisa china entre ambas potencias descendió un 2,86 % intermensual en noviembre, una contracción más profunda que la marcada en octubre (-1,96 %).

Pese a que los lazos comerciales entre China y EE. UU. han ido fluctuando a lo largo de este año ante los períodos de escalada arancelaria y de distensión, la comparación interanual sigue reflejando un importante distanciamiento entre las dos mayores economías del planeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En noviembre, las exportaciones fueron un 28,71 % inferiores a las de un año atrás, una tendencia que se repite tanto en materia importadora (-19,18 %) como en el total de los intercambios (-26,73 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el acumulado entre enero y noviembre, las exportaciones denominadas en la divisa china bajaron un 18,3 % y las importaciones, un 12,5 %, arrojando un balance conjunto negativo del 16,9 %.