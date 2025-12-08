Levantan alerta por tsunami en el norte japonés, donde otro sismo de 6,4 sacude la zona

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una de sus alertas más severas de tsunami ante la posibilidad de olas de hasta tres metros para la prefectura de Amori, cercana al epicentro, la vecina Iwate y la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, así como olas menores en las costas del Pacífico, pero levantó todas las alertas a las 6:20 hora local (21:20 GMT del lunes).

Se observaron hasta 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, y 50 centímetros en la ciudad de Urakawa, en Hokkaido.

Las réplicas se sucedieron en la madrugada tras el fuerte terremoto de las 23:15 del lunes (14:15 GMT), que tuvo lugar en el mar frente a Aomori con epicentro a 50 kilómetros de profundidad y con una magnitud preliminar de 7,6, revisada después a 7,5.

El seísmo posterior más notable se produjo a las 6:52 de este lunes (21:52 GMT) en una zona cercana, a 10 km de profundidad, informó la JMA, que no emitió alerta por tsunami por ese temblor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este último sismo alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles (centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo) en varias localidades de Aomori, entre ellas Hachinohe, donde el fuerte terremoto de la noche previa registró el nivel 6 superior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades han emitido una alerta especial ante la posibilidad de que la zona se vea afectada por un sismo de magnitud considerablemente inusual en los próximos días.

Al menos siete personas resultaron heridas en relación al fenómeno, según el último balance oficial, que se espera que se actualice con la llegada de la luz del día, que facilitará las labores de valoración también de daños materiales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.