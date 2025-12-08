Liberales de derechas se suman a la negociación de un gobierno minoritario en Países Bajos

En su informe entregado este lunes al Parlamento neerlandés, Buma señaló que existe “suficiente apoyo” para seguir por esta vía hacia un gabinete minoritario, por lo que los liberales de derechas VVD se sumarán a los progresistas D66 y los democristianos CDA, quienes habían liderado el diálogo desde las elecciones de octubre.

No obstante, el mediador dejó claro que sigue abierta también la opción de un gobierno mayoritario, que requiere la inclusión del bloque de izquierdas formado por ecologistas y socialdemócratas (GL-PvdA), o de la derecha radical JA21 y un quinto socio que permita a un gobierno de derechas alcanzar los 76 escaños de mayoría absoluta.

Buma subrayó que las tres formaciones deberán buscar “apoyos amplios” en ambas cámaras, algo que podrá lograrse “de manera puntual o estructural”, y recomendó involucrar desde el principio a otros líderes parlamentarios.

El documento de Buma describe las líneas rojas transmitidas por cada formación: GL-PvdA y JA21 se niegan a apoyar de forma estable una coalición minoritaria, y JA21, además, rechaza cualquier coalición sin el VVD.

Estos liberales, por su parte, mantienen el veto a gobernar con GL-PvdA al ser “demasiado” de izquierdas, aunque no descartan acuerdos parlamentarios con ese bloque en temas concretos.

Pero D66, de tendencia más progresista, prefiere una coalición minoritaria antes que un gabinete con la derecha radical de JA21, y considera poco coherente una cooperación aún más escorada a la derecha.

La semana pasada, D66 y CDA presentaron un documento preliminar que bautizaron como una “agenda común” que invita a otros partidos a negociar un futuro gobierno, algo que el VVD considera útil pero incompleto. La líder liberal Dilan Yesilgoz afirmó que el texto “requiere ampliación”, y que los “temas difíciles”, como finanzas y seguridad, “siguen pendientes”.

Para Buma, los tres partidos -D66, VVD y CDA- deben encaminarse ahora hacia un acuerdo de base para un gobierno estable, aunque no quiso decir si esta fase sería “un paso final o intermedio”, ni tampoco fijó plazos, dejando esa posibilidad en manos del Parlamento, que debatirá el miércoles el informe presentado hoy por el mediador.

Con 66 escaños de los 150 del Parlamento, las tres formaciones no sumarían mayoría, pero D66 prefiere buscar mayorías caso por caso antes que abrir la puerta a JA21. Desde GL-PvdA, su líder Jesse Klaver criticó que se avance hacia una combinación que excluye al bloque progresista y acusó a los partidos de “fallar a los votantes que pedían un cambio”.

Pese a estas críticas, los líderes de las formaciones que iniciarán la siguiente fase del diálogo señalaron que existe margen para avanzar, después del aparente bloqueo la semana pasada. “Estoy contento de que podamos progresar”, dijo Rob Jetten (D66), mientras que el democristiano Henri Bontenbal pidió moderación: “Un gobierno solo existe cuando realmente está formado”.

D66 es el partido ganador de las elecciones del pasado 29 de octubre, por lo que tiene prioridad para liderar las negociaciones del futuro gobierno, una tarea que, en caso de fracasar, pasaría a manos del segundo partido más grande de la Cámara, la extrema derecha PVV de Geert Wilders, quien ya advirtió de que estaría interesado en encabezar el diálogo si estos partidos no logran llegar a un acuerdo de coalición.