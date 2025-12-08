Mamdani se mudará a Gracie Mansion, residencia oficial de los alcaldes de Nueva York

El ahora asambleísta estatal de 34 años indicó en un comunicado que tras discutirlo con su esposa Rama Duwaji, de 28 años, decidieron mudarse de su pequeño apartamento de un dormitorio en la comunidad de Astoria, en el condado de Queens, a la residencia oficia, en Manhattan, rodeada de seguridad y un pequeño parque, e incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

"Mi esposa Rama y yo decidimos mudarnos a Graice Mansión en enero. Extrañaremos mucho nuestra casa en Astoria, cocinar la cena uno al lado del otro, compartir el ascensor con nuestros vecinos por la noche, escuchar música y vibrar a través de las paredes del apartamento", indicó.

Indicó que la decisión se basó en la seguridad de sus familias "y a la importancia de dedicar todo mi esfuerzo a implementar la agenda de asequibilidad por la que votaron los neoyorquinos".

El pasado 1 de diciembre, Mamdani, electo en los comicios del 4 de noviembre, visitó por primera vez el que será su nuevo hogar por los próximos cuatro años. Allí se reunió con el saliente alcalde, el también demócrata Eric Adams, y durante una hora discutieron en cómo hacer que la transición sea "lo más fluida posible".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mamdani también dedicó palabras a la comunidad que ha sido su hogar y que representa en la Asamblea del estado a la que agradeció por mostrarles lo mejor de la ciudad de Nueva York.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este barrio fue nuestro hogar mientras nuestra ciudad sobrellevaba una pandemia devastadora, ataques crueles contra inmigrantes y años de crisis de asequibilidad", afirmó.

"Una y otra vez, esta comunidad se ha apoyado mutuamente. Lo extrañaremos todo: el interminable Adeni chai (te con cardamono y especias), las animadas conversaciones en español, árabe y todos los idiomas intermedios, los aromas de mariscos y shawarma (un plato del Medio Oriente de diversas carnes asadas) que se extendían por la calle", indicó además en su mensaje de despedida a Queens, reconocido como el condado de mayor diversidad étnica en EE. UU., con inmigrantes de casi todas partes del mundo.

"Aunque ya no viva en Astoria, Astoria siempre vivirá dentro de mí y del trabajo que hago", afirmó.

Mamdani también habló a los inmigrantes en un vídeo en su página de X el domingo a quienes aseguró les protegerá cuando sea alcalde y también les indicó qué hacer si se enfrentan con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Les indicó que ICE no puede estar en un espacio privado como su casa, escuela o un área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez, les mostró la copia de una orden y les advirtió que deben mantener la calma, no resistir el arresto o impedir la investigación o huir del lugar.

"Los neoyorquinos tiene derecho constitucional a protestar. Cuando sea alcalde protegeré ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes", señaló.