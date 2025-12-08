Meta ofrecerá anuncios menos personalizados para cumplir con la ley de la UE

Así lo anunció este lunes el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que "reconoció el compromiso" de la compañía por cumplir con la normativa de la UE.

Bruselas multó a Meta con 200 millones de euros por haber obligado a los usuarios de Facebook e Instagram a pagar una suscripción a cambio de evitar publicidad personalizada, lo que va en contra de la DMA, que obliga a las plataformas a ofrecer a los usuarios la posibilidad gratuita de ver contenido que no esté basado en su perfil.

Con el nuevo compromiso, que Meta empezará a aplicar en enero de 2026, los usuarios podrán, si lo desean, "compartir todos sus datos y ver publicidad personalizada u optar por compartir menos datos personales, a cambio de una experiencia con publicidad personalizada más limitada", dijo la Comisión, que evitó dar más detalles.

El portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier, confirmó que con esta nueva medida, Meta ha evitado pagar la multa periódica con que la amenazó Bruselas desde el pasado mes de junio si no corregía sus prácticas.

Aunque aseguró que la Comisión no ha cerrado el caso, a la espera de ver cómo se implementa el nuevo compromiso.

Una vez implementados los compromisos, la Comisión solicitará a Meta y a otras partes interesadas pertinentes comentarios y pruebas sobre el impacto y la aceptación de este nuevo modelo publicitario.