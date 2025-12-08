México crea casi 600.000 empleos formales en el periodo enero-noviembre de 2025

El organismo detalló durante la habitual conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que, con este resultado, el total de trabajadores afiliados llegó a 22.837.768, la cifra más alta en la historia del IMSS.

“Con datos al 30 de noviembre (de 2025) hay un nuevo de corte de empleo. Se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal. Es el registro más alto desde que se tiene eh historia y registro en el IMSS”, destacó Robledo.

El crecimiento acumulado de 2025 equivale a una tasa anual de 2,7 %, impulsada tanto por empleos permanentes como eventuales, aunque el funcionario destacó que el 86,7 % de los puestos registrados son permanentes.

El director del IMSS subrayó que la tendencia positiva del empleo está acompañada por un incremento del salario promedio.

El salario base de cotización alcanzó en noviembre 624,9 pesos diarios (casi 34,35 dólares), lo que representa un aumento anual de 7 %, según el reporte presentado por Robledo.

Además de los datos del IMSS, el director del IMSS resaltó que, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el segundo trimestre de 2025 se crearon 600.000 puestos remunerados adicionales, un aumento trimestral de 1,3 %, al pasar de 39,4 millones a 40 millones de empleos remunerados en el país.

El informe de Robledo también subrayó el aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, pues de los puestos afiliados al IMSS, 9.229.547 corresponden a mujeres, lo que equivale al 40,4 % del total.

En los últimos 12 meses, se han sumado 98.000 nuevos empleos femeninos, de acuerdo con Robledo.

Los resultados llegan después de que el país cerrara 2024 con signos de desaceleración económica y en medio del debate sobre las reformas laborales y los ajustes al salario mínimo.

El aumento del empleo formal en 2025 se interpreta como una señal de resiliencia del mercado laboral, aunque alrededor del 55 % de la fuerza laboral sigue en la informalidad.

En su más reciente reporte, el Inegi destacó que en octubre de este año se ocuparon en la informalidad 33.1 millones de personas, lo que situó la tasa de informalidad laboral en el 54,9 % en el décimo mes del 2025. EFE