Milei viaja a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Este lunes a las 23:00 horas GMT, el presidente argentino partirá de la ciudad de Buenos Aires en un vuelo especial, que arribará a la ciudad de Oslo el martes a las 16.30 horas GMT.

El miércoles participará de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, quien fue galardonada "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel el pasado 10 de octubre.

La ceremonia, según confirmó el Instituto Nobel noruego, contará con la presencia de Machado.

En Buenos Aires, la comunidad venezolana se congregará en el Centro Venezolano Argentino para ver en pantalla grande la transmisión de la ceremonia.

Más tarde ese miércoles, Milei mantendrá en Oslo un encuentro con el rey noruego, Harald V, y luego con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

El mandatario arribará de regreso a Argentina el 11 de diciembre a las 9:30 hora local (12:30 GMT).

Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la Presidencia del país suramericano en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Milei.

A un año de su detención, el Gobierno argentino reiteró el pedido de liberación de Gallo y consideró el hecho "un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional".