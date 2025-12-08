Ministros de Bolivia e Israel se reúnen en Washington para "renovar" la relación bilateral

En la reunión participarán los ministros de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y de Bolivia, Fernando Aramayo, y se espera que firmen "un acuerdo para renovar las relaciones" bilaterales, según información difundida por la Cancillería israelí.

También estará presente en el evento el ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, según la misma fuente.

El ministerio israelí mencionó que un día después de que Rodrigo Paz fuera elegido presidente de Bolivia, en la segunda vuelta realizada en octubre pasado, el ministro Sa'ar conversó por teléfono con el entonces mandatario electo y le transmitió el deseo de Israel de abrir un "nuevo capítulo" y de "renovar plenamente" las relaciones diplomáticas.

Además, recordó que el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, representó a su país en la investidura de Paz realizada el pasado 8 de noviembre y que a principios de este mes, el Gobierno de Bolivia anunció que retiró el requisito de visa para visitantes de siete países, incluido Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Durante las últimas semanas de intensos contactos, los dos ministerios de Exteriores concluyeron el texto del acuerdo y una declaración conjunta que se espera que se emita mañana (martes)", indicó la Cancillería israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar de ese país contra la Franja de Gaza, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

Mientras que la exigencia de visado a los ciudadanos de Israel para entrar a Bolivia fue dispuesta en 2014, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), al considerar que ese país es un "Estado terrorista" por sus ataques en Gaza.

Rodrigo Paz ha señalado que su Gobierno priorizará relaciones internacionales con países "que tengan la democracia como principio" y busca "poner a Bolivia en el mundo".

Israel y el grupo islamista palestino Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre en Egipto, que todavía se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes sobre la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos.