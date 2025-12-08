Mulino se reúne en Oslo con familiares de María Corina Machado antes del Nobel de la Paz

Clara Machado, hermana de la líder venezolana, destacó a su llegada a Oslo el papel del mandatario panameño en el proceso democrático de su país.

"El presidente Mulino ha sido fundamental en todo este proceso. Contará con nuestra gratitud personal y la de un país entero. Sin la solidaridad de países hermanos y de hombres íntegros y comprometidos con causas democráticas como él, no estaríamos aquí hoy, y eso lo sabemos", afirmó.

La hermana de Machado reiteró además su "profundo agradecimiento" por el respaldo recibido por el pueblo panameño y agregó que "hombres como Mulino nos han dado la mano y nos han ayudado, no solo a estar aquí en Oslo, sino a acercarnos a la libertad que estamos muy pronto a alcanzar".

"Venezuela llevará eso en su corazón, con una deuda infinita por lo que ha hecho por nosotros", precisó. También extendió su reconocimiento al pueblo panameño por abrir las puertas a "tantos venezolanos y por acompañarnos en esta lucha, creyendo en la fuerza ciudadana", expresó.

Mulino, por su parte, informó en su cuenta de X que “en Oslo tuve un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares. Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano".

El mandatario añadió en esa red social: "Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme. Confío en que la voluntad de los venezolanos seguirá abriendo camino".

Durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el jefe de Estado panameño reafirmó su apoyo a Machado.

"Aquí estoy acompañándola. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder, porque así lo quiso el pueblo venezolano. Esas actas que confirman el triunfo arrollador de Edmundo y María Corina las tenemos en Panamá", sostuvo.

A la ceremonia del miércoles en Oslo de la entrega del galardón a Machado está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, reconocida con el Nobel por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica", agradeció públicamente a Mulino, al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, por aceptar acompañarla.