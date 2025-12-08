Nueva sesión del juicio al alcalde de Estambul, acusado de falsear su título universitario

Imamoglu está encarcelado desde el pasado 19 marzo por una acusación de corrupción, un día después de que su título universitario en Administración de Empresas fuera anulado, en lo que se considera la primera decisión para impedir su carrera presidencial, ya que en Turquía se requiere tener formación superior para ser jefe del Estado.

El dirigente socialdemócrata acabó en 2019 con 25 años de gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido de Erdogan, que llegó a impugnar el resultado y obligó repetir las elecciones, que perdió de nuevo.

Desde entonces se han abierto contra Imamoglu unos 15 procesos judiciales por casos que van desde colaboración con la guerrilla kurda PKK, a insultos al fiscal o corrupción y soborno en la gestión del Ayuntamiento. Por este último cargo, la Fiscalía pide para él más de 2.300 años de cárcel.

La universidad pública de Estambul, donde Imamoglu terminó sus estudios, anuló el 18 de marzo el título de licenciado del entonces alcalde.

La universidad argumentó que el centro privado donde cursó los dos primeros años, la Universidad Americana de Girne, no estaba reconocido por el Consejo de Educación Superior de Turquía, y que el traslado de la matrícula fue ilegal.

La defensa argumenta que a Imamoglu se le aceptó en su día la solicitud de cambio a la Universidad de Estambul.

En este caso, los fiscales piden una pena de prisión de hasta 8 años y 9 meses y la inhabilitación política.

El partido socialdemócrata CHP, líder de la oposición, hizo hoy un llamamiento a todos para que se reúnan frente a la prisión de Silivri en solidaridad con su aún candidato a las presidenciales, y ha insistido en que se trata de una persecución política.

"Invalidaron el diploma de hace 35 años de nuestro candidato presidencial Ekrem Imamoglu para bloquearlo... ¡Lucharemos hasta el final contra las artimañas de quienes no confían en sí mismos en las urnas!", aseguró el presidente del CHP en Estambul, Özgür Çelik.

En marzo de 2024 el CHP ganó las elecciones locales en Turquía, en la que fue la primera derrota electoral de la formación islamista AKP en los 22 años que su líder, Recep Tayyip Erdogan, lleva en el poder, bien como primer ministro o como presidente.