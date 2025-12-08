Número de pasajeros aéreos en la UE aumentó 8,3 % en 2024 y recuperó niveles prepandemia

El volumen del pasado ejercicio se sitúa por encima de los 1,035 millones de 2019, último año antes de la pandemia que paralizó el transporte aéreo mundial.

En 2024, todos los países de la UE lograron un incremento de pasajeros y los avances más significativos se situaron en Hungría (+19,2 %), Chequia (+18,9 %) y Estonia (+17,8 %), mientras que el avance en España fue del 10 % y en el rango más bajo se situaron Suecia (+1,3 %), Bulgaria (+3,8 %) y Francia e Irlanda (ambos +4,6 %).

El transporte total de carga y correo por vía aérea en la UE también creció un 8,7 % en 2024 respecto a 2023, agregó Eurostat, que añadió que el incremento estuvo impulsado por un aumento del 10,8 % en el transporte extracomunitario, mientras que el transporte intra-UE se mantuvo casi estable (+0,1 %) y el transporte nacional cayó un 4,3 %.

El ránking de aeropuertos se mantuvo estable, con París-Charles de Gaulle como primer centro por gestión de pasajeros (70,3 millones y un avance del 4,3 %), seguido de Ámsterdam-Schiphol (66,8 millones a incremento del 8,0 %), Madrid-Barajas (66,1 millones y alza del 9,9 %), Fráncfort (61,5 millones y 3,7 %) y Barcelona-El Prat (54,9 millones y subida del 10,3 %).

