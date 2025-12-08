'One Battle After Another' domina unos los Globos de Oro que consagran el talento latino

Tras las nueva nominaciones del filme de Paul Thomas Anderson, está 'Sentimental Value', del noruego Joachim Trier, con 8; 'Sinners', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.

La producción de Anderson dominó en las categorías de cine de comedia o musical y tendrá como oponentes en el premio a mejor película de esta categoría a 'Blue Moon' y 'Nouvelle Vague', ambas de Richard Linklater'; 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos', 'Marty Supreme', Josh Safdie, y 'No Other Choice', de Park Chan-Wook'

Por su trabajo en 'One Battle After Another', el actor puertorriqueño Benicio del Toro luchará por el galardón a mejor actor de reparto -entre otros con su compañero de reparto, Sean Penn- y Leonardo DiCaprio por el de protagonista -junto a Ethan Hawke ('Blue Moon), Thimothée Chalamet ('Marty Supreme') o George Clooney ('Jay Kelly')-.

También Anderson competirá por la estatuilla a mejor dirección, un apartado en el que se encuentran Chloé Zhao, Jafar Panahi ('It Was Just an Accident), Joachim Trier, Ryan Coogler y Del Toro.

El 'Frankenstein' de Del Toro es uno de los seis títulos nominados a mejor película de drama junto a 'Hamnet', 'It Was Just an Accident', 'Sentimental Value', 'Sinners' y 'The Secret Agent'.

La película de Del Toro le ha valido a Oscar Isaac su cuarta nominación a estos galardones, considerados la antesala de los Óscar, mientras que su compañero Jacob Elordi logró un doblete al optar a mejor actor de reparto por 'Frankenstein', y a protagonista de una miniserie, por 'The Narrow Road to the Deep North'.

Y 'The Secret Agent', de Kleber Mendonça Filho, ha hecho historia al lograr por primera vez tres nominaciones a los Globos de Oro para una cinta brasileña y también la primera candidatura a protagonista en la categoría masculina, para Wagner Moura -que competirá con Isaac, Michel B. Jordan ('Sinners'), Joel Edgerton ('Train Dreams'), Jeremy Allen White ('Springsteen') y Dwayne Johnosn ('The Smashing Machine')-.

Porque el filme de Mendonça, ambientado en los años setenta durante la dictadura militar brasileña, también está nominado a mejor película internacional, junto a la española 'Sirat' -una historia de la relación del ser humano con la muerte-, en una categoría muy reñida.

Sus oponentes serán la noruega 'Sentimental Value', la francesa 'It Was Just An Accident', dirigida por el iraní Jafar Panahi; la surcoreana 'No Other Choice', de Park Chan-Wook, y la aclamada tunecina 'The Voice of Hind', de la realizadora Kaouther Ben Hania.

La película de Laxe obtuvo además una segunda nominación, a mejor banda sonora original, para Kangding Ray.

En lo que se refiere a las interpretaciones femeninas, destacan las nominaciones de Julia Roberts ('After the Hunt'), Renate Reinsve ('Sentimental Value') o Jennifer Lawrence ('Die My Love), como protagonistas de un filme de drama, y de Emma Stone ('Bugonia'), Amanda Seyfried ('The Testamen of Ann Lee') o Cynthia Erivo ('Wicked') en comedia o musical.

En las categorías de televisión, la sátira ambientada en un hotel de lujo 'The White Lotus' consagró su éxito liderando el podio con seis candidaturas, seguida de la historia británica de una investigación criminal, 'Adolescence', con cinco, y la comedia de misterio 'Only Murders in the Building', con cuatro.

La organización reconoció en el apartado a mejor actor en una serie de drama al mexicano Diego Luna por su trabajo en 'Andor', en la que es su segunda nominación a los Globos de Oro por este personaje.

Luna competirá por el premio con Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Mark Ruffalo ('Task'), Adam Scott ('Severance') y Noah Wyle ('The Pitt'). Y, por el premio en comedia o musical lo harán Adam Brody ('Nobody Wants This'), Steve Martin y Martin Short (ambos por 'Only Murders in the Building') o Jeremy Allen White ('The Bear').

'The White Lotus' optará a mejor serie de drama con 'Severance', 'The Pitt', 'Slow Hourses', 'Pluribus' o 'The Diplomat'; mientras que 'Only Murders in the Building', 'The Bear', 'Nobody Wants This', 'Abbott Elementary', The Studio' y 'Hacks' por el de mejor comedia.

Helen Mirren ('Mobland'), Kathy Bates ('Matlock') o Keri Russell ('The Diplomat', son candidatas a mejor actriz de una serie de drama, y Ayo Edebiri ('The Bear', Jenna Ortega ('Wednesday') o Selena Gomez ('Only Murders in the Building') en comedia.

Y 'Adolescence' no solo luchará por ser la mejor miniserie junto a 'The Beast in Me', 'The Girlfriend', 'Black Mirror' y 'All Her Fault', sino que además Stephen Graham recibió la nominación a protagonistas y Owen Cooper, Ashley Walters y Erin Doherty en categorías de interpretación secundaria.

Entre los intérpretes nominados por sus trabajos en miniseries hay nombres como los de Paul Giamatti ('Black Mirror'), Jude Law ('Black Rabbit'), Amanda Seyfried ('Long Bright River'), Michelle Williams ('Dying for Sex') o Robin Wright ('The Girlfriend').