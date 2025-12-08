Paramount lanza una opa hostil por Warner Bros. Discovery que alcanza los 108.000 millones

La plataforma Netflix anunció el pasado viernes que había presentado una oferta por 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de WBD, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.

"La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix", indicó este lunes Paramount en un comunicado.

Asimismo añade que "la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

Paramount se dirigió directamente a los accionistas de WBD, sin pasar por el consejo de administración, con lo que calificó de una oferta superior. También Paramount dijo que pagaría 30 dólares por acción en efectivo, valorando la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía afirmó que se dirigía a los accionistas porque el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un proceso complicado de aprobación regulatoria".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

"Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte", dijo el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en un comunicado de prensa, en el que también indicaba que "es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica".