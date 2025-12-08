Partido opositor venezolano exige "medida humanitaria" para activista preso hace 16 meses

"Desde Voluntad Popular exigimos una medida humanitaria inmediata, que permita una intervención quirúrgica para que Aldo pueda estar acompañado por su familia mientras recibe atención médica adecuada", señaló la formación en una publicación en X.

VP denunció que Rosso fue trasladado desde la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), a 176 kilómetros de la capital venezolana.

El partido político aseguró que esta es una de las cárceles "con peores condiciones del país".

"Lo decimos de forma responsable: este pone en riesgo inminente su vida. En Tocuyito es imposible preservar la salud de un adulto mayor con su cuadro clínico", agregó.

Además, dijo que Rosso padece de varicocele y de una hernia inguinal que degeneró un tumor.

"Hace un mes presentó un segundo episodio de sangrado por la orina, acompañado de fiebre y una profunda debilidad", explicó.

VP aseguró que en febrero pasado un informe médico forense ordenó su "traslado urgente" a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente, "pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar el procedimiento".

"Hoy la vida de Aldo Rosso está en manos del régimen y lo hacemos responsable de lo que pueda sucederle", apostilló.

El activista, miembro de VP, fue detenido el 4 de julio de 2024, cuando comenzó la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de ese mes, según denunció el colectivo, que pidió entonces a la comunidad internacional hacer "todo lo posible para poner fin a esta táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes".

El sábado, la ONG Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador opositor de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y "aislado", según dijo el director de la institución, Alfredo Romero.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario del país caribeño informó ese mismo sábado que Díaz, considerado preso político por la oposición, murió producto de un infarto.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento del exgobernador revela un "patrón sostenido de represión estatal" y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre del año pasado Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.