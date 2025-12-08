Pekín acusa a Tokio de difundir "información falsa" tras incidente con cazas chinos

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "la verdad de los hechos es muy evidente", al señalar que las maniobras chinas se desarrollaban en zonas marítimas y aéreas designadas con antelación y que cumplen "el derecho internacional y las prácticas habituales".

Guo aseveró que la activación del radar de búsqueda por parte de aviones embarcados durante un entrenamiento "es una operación normal" utilizada por "todos los países" para garantizar la seguridad del vuelo.

"Japón entró sin autorización en el área de entrenamiento y se acercó a las actividades chinas para realizar reconocimientos", aseguró el vocero, al tiempo que expresó la "firme oposición" de Pekín y exigió a Tokio "detener de inmediato los comportamientos peligrosos que perturban los ejercicios normales de China y poner fin a toda manipulación política y falsa exageración".

El incidente, según Tokio, tuvo lugar el sábado cuando cazas chinos dirigieron de manera intermitente su radar contra dos aviones de combate japoneses en lo que Japón describió como "aguas internacionales al sureste de Okinawa".

Tokio presentó una protesta formal a China y convocó al embajador chino en la capital nipona, mientras que Pekín acusó a los aviones japoneses de aproximarse de forma hostil a la zona donde operaba el portaaviones Liaoning.

El suceso se produce en un momento de especial tensión bilateral tras unas palabras el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un ataque chino contra Taiwán, cuya soberanía China reclama, podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas declaraciones de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje para ciudadanos chinos, nuevos controles a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.