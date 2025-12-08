Portugal activa un grupo de trabajo ante el repunte en los casos de gripe

Este grupo de trabajo evaluará diariamente la situación y tomará "las medidas necesarias para minimizar los impactos negativos de las próximas semanas", dijo en una rueda de prensa.

De hecho, Martins anticipó que "las próximas ocho semanas serán especialmente exigentes" ya que es previsible que aumente la demanda de los servicios de urgencias, por lo que se adoptarán medidas cuando la presión sea "significativa".

En este contexto, el Ministerio de Sanidad está siguiendo su plan de respuesta estacional para el invierno, que define medidas para reforzar la capacidad de respuesta del Servicio Nacional de Salud (SNS) durante los meses de mayor presión, explicó la responsable política.

Entre las medidas que se contemplan están "detener la actividad quirúrgica, manteniendo siempre las cirugías urgentes y las cirugías oncológicas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Martins enfatizó la importancia de la prevención e instó a los portugueses que todavía no lo han hecho a vacunarse contra la gripe, ya que "sigue siendo la medida más eficaz".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hasta el 30 de noviembre, se había vacunado a 2.297.551 personas, 139.386 más que en el mismo periodo de 2024, con una elevada cobertura en los grupos de mayor riesgo", detalló, y recordó que la inyección es gratuita para los grupos prioritarios y está disponible en los centros de salud y farmacias adheridas.

Otra de las medidas de prevención que recomendó es el uso de mascarilla en espacios cerrados o cuando se presenten síntomas respiratorios y reservar los servicios de urgencias hospitalarias para situaciones realmente urgentes.