Presidente de Perú señala que salvoconducto a ex primera ministra asilada no es importante

En declaraciones a un programa web del portal del diario El Comercio, Jerí dijo que "las próximas semanas finalmente son claves", aunque indicó que "puede que sí, puede que no" se resuelva con el Gobierno que será elegido en los comicios generales del 2026.

"Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país", afirmó el mandatario sobre el documento que tiene que extender Perú para que Chávez pueda viajar a México, tras ingresar a su residencia diplomática en Lima en noviembre pasado.

Jerí insistió en que "no es un tema importante" para él y que "unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados".

La ex primera ministra fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por conspiración para una rebelión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien ha recibido la misma sentencia y cumple cárcel en el penal de Barbadillo, llamado la "cárcel de los presidentes", en Lima.

Debido al asilo otorgado a Chávez, Perú rompió las relaciones diplomáticas con México, además de proponer cambios en la Convención de Caracas de 1954 que reglamentó el asilo político para evitar que se otorgue a personas con procesos penales en curso, como en el caso de la ex primera ministra.

Al justificar esta decisión, Jerí afirmó que "no era pertinente (el asilo) y había que cuidar también nuestra imagen internacional, más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política está también el cómo nos vemos en el contexto internacional, que es lo que también tenemos que cautelar".

El último miércoles, el canciller peruano, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su "evolución negativa" y se convierta en "un instrumento para eludir la justicia", durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de esta organización.

De Zela pidió que al evaluar las peticiones "se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado".