Rescatan dos embarcaciones con 327 personas cerca de la isla española de El Hierro

Las personas que iban a bordo de estas embarcaciones -conocidas como cayucos- fueron atendidas por equipos sanitarios y de emergencia al llegar a la isla, y una de ellas necesitó ser trasladada al hospital para su asistencia médica.

La primera de las embarcaciones fue localizada en la noche del domingo y a bordo viajaban 192 personas de Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Malí, Ghana y Sierra Leona, la mayoría hombres.

Según el relato de los propios migrantes, entre los que había 19 mujeres y 7 menores -entre ellos 4 niños de menos de año y medio-, realizaron una travesía de siete días desde Barra, Gambia.

El segundo cayuco fue localizado en la madrugada de este lunes, con 135 personas a bordo, entre ellas 5 mujeres y 1 menor de edad, según los servicios sanitarios y de emergencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los migrantes, procedentes de Senegal, Malí y Guinea-Conakry, explicaron que habían partido hacía siete días desde Abéné, Senegal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todas estas personas fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la localidad de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón naranja – Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

Estos migrantes, como otros miles, hacían la conocida como ruta canaria de la migración, una de la más peligrosas de mundo, que se adentra en el Atlántico desde la costa africana con el fin de llegar a algunas de las islas Canarias y así pisar suelo de un país de la Unión Europea.

No obstante, en el último año ha caído la cifra de migrantes que llegaron a las costas canarias en cayucos, un total de 12.878 personas desde enero a septiembre, un 58,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Interior.