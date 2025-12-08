RSF afirma haber sido objetivo de un ciberataque vinculado a los servicios secretos rusos

El origen de esta tentativa de intrusión a través de un correo electrónico ha sido identificado tras meses de investigación con la intervención de la compañía francesa Sekoia, especializada en ciberseguridad, a la que se encargó ese trabajo, destacó RSF en un comunicado.

El atacante había usurpado la identidad de un contacto de confianza de la organización de defensa de la libertad de prensa y en su correo pedía a un miembro de Reporteros que abriera un documento adjunto que en realidad no existía.

Eso era una trampa para incitar al destinatario a reclamar el documento que no aparecía y tratar de que no desconfiara con vistas al envío en una segunda fase de un documento infectado.

Sin embargo, el segundo mensaje llegó en inglés, cuando el primero era en francés, y eso hizo que surgieran sospechas en la persona que lo recibió, que lo comunicó al servicio de seguridad.

El director de la asistencia de RSF, Antoine Bernard, se mostró convencido de que "este ataque no es fortuito" porque su organización, que defiende la libertad de prensa mundial y asiste activamente a los periodistas rusos que huyen de su país, es un objetivo habitual del Kremlin o de la galaxia que gravita en torno al régimen de Vladímir Putin, el presidente ruso.

Así, por ejemplo, en marzo de este año, RSF había señalado que era objeto de una campaña de desinformación mediante vídeos manipulados con los que se ponían en boca de sus dirigentes declaraciones falsas y contrarias a sus posiciones.