Rusia condena a hasta 12 años de cárcel a asesinos de periodista estadounidense en Donetsk

El Tribunal Militar de Donetsk declaró culpables a cuatro militares rusos que combatían en Ucrania por los delitos de abuso de poder, fuga de un centro penitenciario, encubrimiento de delitos y les condenó a penas de entre año y medio hasta doce años por el asesinato.

Los investigadores establecieron que tres de ellos, con grados de mayor, teniente y sargento, "partiendo de intereses erróneamente interpretados del servicio militar y deseando recibir información sobre la identidad de la víctima y su confesión como participante de un grupo de sabotaje enemigo (...) cometieron conjuntamente acciones de abuso de poder".

Según la Fiscalía, el 8 de abril de 2024 junto a un taller de reparación de equipo bélico del batallón, dos de ellos se tropezaron con el periodista estadounidense Bentley, que combatió en el Donbás a favor de Rusia desde 2014, cuando se preparaba a firmar un reportaje sobre las consecuencias de un ataque ucraniano.

Los militares le pidieron los documentos y explicaciones de su presencia en el lugar, a lo que la víctima se presentó como corresponsal.

Uno de los militares informó a la comandancia de la unidad militar que habían hallado a un saboteador y tras recibir la orden de trasladarse al puesto de mando, ordenó a su subordinado arrestar a Bentley, al que le pusieron un bolso de tela en la cabeza y le montaron en un automóvil.

Posteriormente, durante el trayecto y en el puesto de mando, estos dos militares junto a un tercero le torturaron hasta la muerte para que confesara ser un saboteador.

Tras descubrir que el estadounidense había muerto y con el fin de ocultar su delito, lo tiraron en el maletero de un automóvil que posteriormente volaron con explosivos.

Al día siguiente, uno de los implicados fue junto a otro militar que no había participado en los sucesos para incinerar los restos de la víctima.

Durante las investigaciones previas uno de los militares aprovechó la aparición de un dron ucraniano en el lugar de los hechos para escapar, pero fue detenido pocos días después.

Además de las condenas, los oficiales fueron privados de sus grados militares y del derecho a ocupar cargos estatales durante 10 años.

La corte también satisfizo la demanda de la viuda del estadounidense, Liudmila Bentley, con el pago de 5 millones de rublos (más de 65.000 dólares) por daños morales.

La muerte de Bentley causó gran impacto en las redes sociales rusas, desde las que se escucharon múltiples llamadas para hacer valer la justicia y condenar a sus asesinos.