Rusia sigue avanzando en el corazón del Donbás y la región de Zaporiyia

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en Donetsk el ejército se hizo con el control de Chervone, una pequeña localidad, que se encuentra cerca de la carretera que lleva a los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, dos objetivos clave de la ofensiva rusa en esa región.

Chervone está situada a la orilla sur del río Hruzka, entre las ciudades de Chasiv Yar, cuya toma Rusia clamó el pasado verano, y Kostiantínivka, escenario de combates en la actualidad.

La localidad capturada en Zaporiyia es Novodanilivka, al sureste de la ciudad de Oréjiv, uno de los blancos de la ofensiva en esa región.

Antes del inicio de la guerra, en Novodanilivka vivían unas 1.000 personas.

La víspera los militares rusos anunciaron también la toma de Rivne, en la región de Donetsk, que se encuentra entre ciudades de Pokrovsk, cuya captura Rusia reivindicó hace unas semana, y la vecina Mirnograd, donde, según Defensa, las fuerzas rusas continúan aniquilando a las fuerza ucranianas allí cercadas.