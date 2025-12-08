Rutte recibirá hoy a Zelenski, Costa y Von der Leyen en plenas negociaciones sobre paz

Así lo anuncio la Alianza Atlántica en un comunicado, en el que especificó que no está contemplada cobertura de los medios de comunicación.

Zelenski estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos, que han presentado una vez más un frente común para evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trate de forzar a Kiev a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.

Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes “con detalle” a Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.

Trump había señalado el domingo a periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró “algo decepcionado” con que Zelenski “no haya leído la propuesta aún”.

Zelenski habló por teléfono con Witkoff y Kushner al término de sus reuniones con sus enviados. El presidente ucraniano calificó la conversación con los emisarios de Trump de "constructiva, aunque no fácil".

Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.

Moscú también exige que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y a que sus socios en la Alianza desplieguen tropas en su territorio tras la guerra para asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar.

La UE insiste en que la soberanía de Ucrania debe ser respetada.