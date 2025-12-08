Santo Domingo volverá a celebrar su encuentro musical más popular: el Festival Presidente

El propio presidente dominicano, Luis Abinader, se hizo eco de la información a través de su encuentro de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.

El encuentro de artistas dominicanos y de otras nacionalidades de fama internacional volverá a celebrarse debido a que Santo Domingo se ha convertido "en un centro de atracción internacional", agregó el gobernante, en momentos en que los organizadores anunciaban su celebración en un hotel de la capital dominicana.

Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Justin Timberlake, Daddy Yankee, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Thalía o Carlpos Vives, forman parte de las figuras que se han presentado en el Festival, que se extiende por tres días consecutivos, aunque los organizadores no dieron a conocer la fecha exacta de la próxima edición.

"En su edición 2026, el Festival Presidente regresa con una visión renovada que lo consolida como un motor de la economía y del turismo en República Dominicana, generando un impacto directo en sectores como la música, la producción de eventos, la hostelería y los servicios", dijeron en un comunicado ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), responsable de su realización.

"Desde sus primeras ediciones, el Festival Presidente se consolidó como un catalizador para el desarrollo del entretenimiento en la región, brindando un escenario de alto nivel para artistas nacionales e internacionales y posicionando a República Dominicana como un destino relevante en la agenda global de espectáculos", afirmaron los ejecutivos del encuentro musical.

"Este festival atraerá a miles de turistas y eso es bueno para la República Dominicana", destacó Abinader al término de su encuentro con los periodistas.