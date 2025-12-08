Siete países de la UE apoyan el préstamo de reparación para Ucrania con los activos rusos

Los mandatarios trasladaron en una carta fechada el domingo a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, que “teniendo en cuenta la magnitud y urgencia actuales de las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania”, apoyan “firmemente la propuesta de la Comisión de un préstamo de reparación financiado con el efectivo de los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea”.

“Además de ser la solución más viable desde el punto de vista financiero y más realista desde el punto de vista político, aborda el principio fundamental del derecho de Ucrania a recibir una indemnización por los daños causados por la agresión”, explicaron.

Los líderes de estos siete países insistieron en que “el tiempo es esencial” y que se deberá tomar al respecto una decisión en la cumbre de la próxima semana en Bruselas con vistas a “colocar a Ucrania en una posición más fuerte para defenderse y en una mejor posición para negociar una paz justa y duradera”.

“Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Europa se ha mantenido firme en su apoyo a Ucrania”, subrayaron, y añadieron que lo hacen porque “es lo moralmente correcto, pero también porque las ambiciones imperialistas de Rusia amenazan la seguridad europea más allá de Ucrania".

Por lo tanto, dijeron que Ucrania “está luchando también por nuestra libertad y nuestros valores”.

“Nos comprometemos a encontrar un apoyo sólido a largo plazo que fortalezca a Ucrania”, concluyeron.

Se espera que en el Consejo Europeo del próximo jueves en la capital belga los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aborden las propuestas de la Comisión Europea para impulsar el mencionado préstamo para Ucrania utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados conforme van venciendo.

Esto genera muchas dudas para Bélgica, que teme represalias por parte de Moscú en el futuro y pide implicación de todos los países a la hora de cubrir los riesgos que implica el uso de esos activos.

El pasado viernes, Von der Leyen se reunió con el primer ministro belga, Bart de Wever, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el asunto.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

Sin embargo, las propuestas aún no convencen a De Wever, que insistió la semana pasada en que si Euroclear, la entidad con sede en Bélgica donde están estos activos, se ve afectado por un problema de liquidez, esto “tendrá enormes consecuencias para el mercado financiero global”.