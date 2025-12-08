'The Secret Agent' sigue la estela de 'I'm Still Here' en los Globos de Oro

Además de ser la primera vez que una producción brasileña opta al premio en tres categorías, es la primera vez que una película que representa en esta edición al país sudamericano es postulada a la categoría principal de mejor proyecto de drama.

La película que representa en esta edición a Brasil, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, competirá así con 'One Battle After Another', 'Hamnet', 'It Was Just an Accident', Sentimental Value', 'Sinners' y la historia de 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro.

Al igual que 'I'm Still Here', de Walter Salles, la película dirigida por Kleber Mendonça Filho competirá además por el premio a la mejor película extranjera, entre las que también se encuentra la española 'Sirat'.

Y puestos a continuar con el historial de éxito de Brasil, el reconocido actor Wagner Moura, ha sido nominado a Mejor Actor en la categoría de Película de Drama, compitiendo con grandes nombres de Hollywood como el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac ('Frankenstein') o Jeremy Allen White, por la película biográfica de Bruce Springsteen.

Moura espera alcanzar el éxito de la brasileña Fernanda Torres, quien se alzó de manera inesperada con el Globo a mejor actriz de drama en la pasada edición.

El drama histórico brasileño relata la historia de un experto en tecnología que, víctima de una persecución en plena dictadura brasileña, tiene que huir hacia su ciudad natal, Recife, para buscar a su hijo e intentar llevarlo al exterior.

Ambientada en el Brasil de 1977 y en pleno carnaval, la película cuenta con un reparto liderado por Moura, el actor más internacional de Brasil y conocido por series como 'Narcos' (2015) o 'Elite Squad' (2007).

'O Agente Secreto', como se titula en su idioma original, ya le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025 y a Moura el de mejor actor.