'The White Lotus' lidera los apartados de tele con seis nominaciones a los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic (EFE).- La sátira ambientada en un hotel de lujo 'The White Lotus' se coronó este lunes como la serie más nominada de la 83º edición de los Globos de Oro con seis candidaturas, seguida de la historia de una investigación criminal 'Adolescence' con cinco, y la comedia de misterio 'Only Murders in the Building' con cuatro.