Trump anuncia una normativa federal sobre la IA para evitar regulaciones estatales

"Si queremos seguir liderando el campo de la IA, debe haber un único reglamento. En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario avanzó que firmará la orden ejecutiva sobre reglamento único esta misma semana porque sino "la IA se verá destruida en su fase inicial".

"No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!", añadió el presidente.

Hace unas semanas, Trump cargó contra la "sobreregulación de los estados" en el campo de la IA y apostó por tener un estándar federal.

En el último año, algunos estados, como California, han aprobado leyes estatales para regular el desarrollo y el uso de la IA.

Casi 40 fiscales generales pidieron a finales de noviembre al Congreso que rechazara un cambio legislativo que pueda impedir a los estados aprobar regulaciones sobre IA

Los fiscales de 36 de los 50 estados de EE.UU., de ambos lados del espectro político, enviaron una carta a los líderes del Congreso en la que reclamaron mantener la capacidad para "aplicar las leyes existentes y formular nuevos enfoques" ante los desafíos de la IA.

Los fiscales reivindicaron que los estados están "mejor equipados para responder a esta tecnología rápidamente cambiante porque los gobiernos estatales son más ágiles".

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario está luchando porque EE.UU. gane la carrera por el liderazgo de la IA a China, a través de acabar con las regulaciones y las barreras que puedan frenar su rápida extensión.