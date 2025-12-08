Trump exige disculpas por la entrevista con su antigua aliada Marjorie Taylor Greene

Greene dijo en la entrevista con la periodista Lesley Stahl que Trump no ha cumplido con su promesa de "poner Estados Unidos primero" y que ha dejado a un lado la política doméstica para centrarse en política exterior.

En su red Truth Social, Trump cargó contra la legisladora, a la que retiró recientemente su respaldo electoral, y dijo que se ha convertido en una "manzana podrida" con puntos de vista de "una persona muy tonta".

"Sin embargo, mi verdadero problema con el programa no fue la traidora de bajo coeficiente intelectual, sino que la nueva dirección de '60 Minutes', Paramount, haya permitido que se emita", señaló el mandatario, quien exigió "una disculpa total y completa".

No es el primer enfrentamiento de Trump con Paramount, pues anteriormente alcanzó un acuerdo millonario con la dueña de CBS por para resolver una demanda relacionada con la edición de una entrevista del programa con la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris, emitida en octubre de 2024, que el republicano consideraba manipulada.

Marjorie Taylor Greene, figura mediática de la ultraderecha estadounidense y una de las seguidoras más fervientes de Trump, anunció el 21 de noviembre que dejará el Congreso tras haber roto su alianza con el mandatario por discrepancias sobre la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein y la política exterior del país.